Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 грудня. Про що вони говоритимуть

Telegram / Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом 28 грудня та розповів, про що вони говоритимуть.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами 26 грудня.

На зустрічі з Трампом Зеленський говоритиме про гарантії безпеки та відновлення України. Також говоритимуть про питання територій та ЗАЕС.

«Що стосується чутливих питань: ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Що стосується армії: нас влаштовує та армія, яка зафіксована в домовленостях (800 тисяч у мирний час). Американська сторона нас чує», — додав президент.

Він також наголосив, що 20-пунктний мирний план готовий на 90%, завдання України — доробити його до кінця.

Президент зазначив, що офіційної реакції від Росії на мирний план Україна не отримувала. Україна комунікує виключно з американцями, а вже вони — з росіянами.

Угода зі США про гарантії безпеки майже готова, підкреслив Зеленський. Будуть її підписувати чи ні — залежить від того, як пройде зустріч у «Мар-а-Лаго». Зеленський вважає, що цей документ уже «на столі».

Він також додав, що хотів би, аби на зустрічі з Трампом були присутні і європейці. Організувати офлайн зустріч за такий короткий час навряд чи вдасться, але вони можуть долучитись онлайн.

Окремо Зеленський поговорив і про підготовку до виборів. За його словами, активізація питання виборів ішла зі сторони США, для цього потрібні законодавчі можливості та безпека. У партнерів є всі можливості, аби змусити Росію гарантувати безпеку для проведення виборів чи референдуму.