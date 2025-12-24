Bloomberg: Найбільша нафтопереробна компанія Індії відновила закупівлі російської нафти

Новини

Індійська приватна компанія Reliance Industries Ltd., яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, відновила імпорт російської сирої нафти зі знижкою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну індійська компанія Reliance стала головним покупцем російської нафти.

Проте після того, як 22 жовтня США запровадили санкції проти найбільших нафтогазових компаній РФ — «Роснафти» та «Лукойлу», Reliance припинила закупати нафту з Росії.

Тепер найбільший в Індії імпортер купує сировину у російських постачальників, які не потрапили під санкції. Зокрема, він уклав контракт з компанією «Русекспорт».

Reliance зафрахтувала танкери та направляє сировину на найбільший НПЗ країни у Джамнагарі потужністю 660 тисяч барелів на добу, який обслуговує внутрішній ринок.

Відновлення поставок може частково компенсувати суттєве скорочення імпорту нафти Індією. Якщо в листопаді обсяги закупівель становили 1,77 мільйона барелів на добу, то у грудні вони можуть знизитися до 1,2–1,5 мільйона, пише Reuters із посиланням на трейдерів.

За оцінками індійських посадовців, грудневий імпорт може впасти навіть до 800 тисяч барелів на добу.

Що передувало

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели «через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу».

Після цього Reuters писало, що державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем.

Крім того, повідомлялося, що Індія теж хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp Анудж Джайн заявив, що компанія «продовжить купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам».

31 жовтня Reuters писало, що найбільший індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти з поставкою до індійського порту в грудні. Це 3,5 мільйона барелів.

1 грудня стало відомо, що індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали російську нафту для поставок у січні, скориставшись знижками.