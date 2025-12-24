США заборонили в’їзд екскомісару ЄС та кільком борцям з дезінформацією. Їх звинуватили в цензурі американських соцмереж

Новини

Скриншот / La Chaîne Info

Адміністрація президента США Дональда Трампа 23 грудня заборонила вʼїзд до Штатів для колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та кількох борців з дезінформацією. Їх назвали причетними до цензури американських платформ соціальних мереж.

Про це пишуть Reuters та Associated Press.

Під обмеження потрапили:

колишній європейський комісар Тьєррі Бретон;

гендиректор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед;

лідерки німецької організації HateAid Жозефіна Баллон та Анна-Лена фон Ходенберг;

Жозефіна Баллон та Анна-Лена фон Ходенберг; співзасновниця Глобального індексу дезінформації Клер Мелфорд.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ці пʼятеро людей «очолювали організовані зусилля з примусу американських платформ до цензури, демонетизації та придушення американських поглядів, з якими вони не згодні».

«Ці радикальні активісти та інструменталізовані НУО просували репресивні кампанії цензури з боку іноземних держав — у кожному випадку націлені на американських спікерів і американські компанії», — сказав Рубіо.

Заступниця держсекретаря Сара Роджерс, яка і озвучила імена людей, що потрапили під обмеження, назвала Бретона «ідейним натхненником» Закону ЄС про цифрові послуги, який встановлює суворі вимоги, покликані забезпечити безпеку інтернет-користувачів у мережі.