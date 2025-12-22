США втричі підвищили виплату для мігрантів за добровільний виїзд із країни

Новини

Roman Koester / Unsplash

Департамент внутрішньої безпеки США (DHS) збільшив виплату для мігрантів, які нелегально перебувають у країні та добровільно погодяться виїхати до кінця року. Тепер сума становить $3 000.

Про це в понеділок заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, повідомляє The Hill.

За її словами, виплату отримають ті, хто зареєструється для самодепортації через додаток CBP Home до Нового року.

Окрім грошової допомоги, DHS надасть безкоштовний квиток додому та скасує цивільні штрафи й санкції, пов’язані з простроченням візи або невиконанням вимоги залишити країну. Програма поширюється на мігрантів без кримінальних звинувачень.

Ноем заявила, що добровільний виїзд дає шанс у майбутньому легально повернутися до США. Водночас вона наголосила, що ті, кого депортують примусово, такого шансу не матимуть.

Програму самодепортації DHS запустив у травні. Влада позиціонує її як «гідний» і впорядкований спосіб залишити країну без арешту та затримання.

За даними департаменту, додаток CBP Home дозволяє мігрантам самостійно спланувати виїзд, завершити роботу, навчання й особисті справи. У DHS також зазначають, що програма допомагає суттєво зменшити витрати держави на депортацію.

Раніше виплата за добровільний виїзд становила $1 000. Тоді в DHS заявляли, що середня вартість примусової депортації одного мігранта перевищує $17 000.

Політика Трампа щодо мігрантів

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що хоче депортувати «мільйони» мігрантів, а віцепрезидент Джей Ді Венс казав, що можна почати з одного мільйона.

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

У травні WP писало, що адміністрація Трампа може використати $250 мільйонів з бюджету іноземної допомоги, щоб запустити програму «добровільної депортації» мігрантів. Зокрема, це може стосуватися 200 тисяч українців.