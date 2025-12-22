Україна отримала €2,3 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility

Новини

Україна 22 грудня отримала €2,3 млрд від ЄС — це шостий регулярний транш за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Гроші надійшли після виконання Україною необхідних реформ: восьми — для цього траншу і ще однієї додаткової в межах четвертого траншу. Україна вже провела понад 60 реформ у межах Ukraine Facility.

Загалом від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні €70,7 млрд фінансової допомоги. Із них €26,7 млрд — у межах Ukraine Facility, понад €10,6 млрд — у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив €28,7 млрд.