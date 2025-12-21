У Румунії відкриють другий логістичний хаб НАТО для підтримки України

Новини

Getty Images / «Бабель»

У січні 2026 року в Румунії планують відкрити другий великий логістичний хаб НАТО для координації та транзиту військової допомоги Україні.

Про це заявив командувач місії NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), генерал Майк Келлер, повідомляє DefenseRomania.

Новий центр працюватиме разом з логістичним вузлом у польському Жешуві.

За словами Келлера, новий хаб у Румунії створюють не лише для того, щоб сформувати резервний маршрут, але й щоб суттєво підвищити логістичну стійкість усього Східного флангу Альянсу. Це зменшить стратегічні ризики та забезпечить стабільніші поставки, зокрема для південних і східних напрямків фронту.

Новий логістичний центр у Румунії перейде під пряме командування НАТО та працюватиме згідно з потребами України в артилерії, протиповітряній обороні, засобах радіоелектронної боротьби тощо.

Келлер також зазначив, що протягом 2025 року місія вже забезпечила доставку майже 220 тисяч тонн військової допомоги Україні.

В Альянсі заявили, що потік озброєння до України не зупинявся. Поставки здійснюють у межах механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), за яким європейські держави фінансують закупівлю озброєнь у США, а американська сторона забезпечує швидку доставку.