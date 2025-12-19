The New York Times опублікувала добірку своїх найважливіших світлин у 2025 році. Сім з них — про Україну

Новини

Doug Mills / The New York Times

Видання The New York Times опублікувало добірку «2025 рік у фотографіях» з найважливішими світлинами, які зробили кореспонденти видання цього року. Зміна влади в США, протести, пожежі, війни в секторі Гази, Судані й Демократичній Республіці Конго, землетруси, похорон папи Франциска і вбивство Чарлі Кірка — все це й не тільки відображено на кадрах.

Сім фотографій зі списку безпосередню стосуються України. Увага, деякі з них — з чутливим контентом.

Волонтер з пошукової групи «Плацдарм» збирає залишки солдат і цивільних, які загинули біля села Довгеньке на Харківщини, 9 лютого

Tyler Hicks / The New York Times

Зустріч між президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого

Doug Mills / The New York Times

Під час першої зустрічі український і американський президенти мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів вони перейшли на підвищений тон. Серед іншого Трам заявив, що в України «немає карт», а Зеленський грається з Третьою світовою.

Після словесної перепалки журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру.

Похорон девʼятирічного Германа Трипольця, який загинув через російську атаку по Кривому Рогу, 7 квітня

Finbarr O'Reilly / The New York Times

Увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Поруч із місцем влучання були ресторан і дитячий майданчик. Загинули 2о людей, серед них — 9 дітей. Постраждали понад 70.

Старша лейтенантка Катерина — єдина жінка-пілот у ЗСУ, біля вертольота МІ-8, 30 квітня

Оксана Парафенюк / The New York Times

Катерина стала відомою завдяки травневому матеріалу NYT від української Марії Варенікової.

Боєць 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого під час боїв на Купʼянському напрямку, 15 травня

Tyler Hicks / The New York Times

Імпровізований меморіал жертвам російського удару по Києву, 29 серпня

Finbarr O'Reilly / The New York Times

Під час комбінованої атаки на Київ 28 серпня росіяни ракетою повністю знищили підʼїзд пʼятиповерхівки в Дарницькому районі. Влада Києва заявила про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксували в усіх районах міста в 33 місцях.

Загинули 25 людей, четверо з них — діти. 22 загиблих — жителі пʼятиповерхівки в Дарницькому районі.

Також під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.

Наслідки атаки російського дрона по адміністративній будівлі в Словʼянську на Донеччині, 8 жовтня