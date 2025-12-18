Підозрюваному в убивстві Андрія Парубія продовжили термін арешту. Він каже, що готував злочин понад рік

Новини

Суд у Львові 18 грудня продовжив термін тримання під вартою 52-річному львів’янину Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Сцельніков залишатиметься під вартою без права внесення застави до 15 лютого 2026 року.

Чоловіку інкримінують державну зраду, посягання на життя депутата, незаконне поводження зі зброєю, глорифікацію та повторне виправдовування збройної агресії РФ. За це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Під час спілкування з журналістами Сцельніков заявив, що готувався до вбивства понад рік. За його словами, зброю він взяв у схроні, про місце якого йому повідомили інші люди. Хто саме — не сказав.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу, а 24 жовтня продовжив арешт ще на два місяці. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

Згодом йому оголосили ще одну підозру — у державній зраді. За даними слідства, Михайла Сцельнікова понад рік тому завербували спецслужби РФ. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання — серед них було і вбивство Парубія.

16 грудня Служба безпеки України, Національна поліція і прокуратура знайшли та вилучили пістолет Макарова, з якого вбили Андрія Парубія, і глушник. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому схроні в лісі. На пістолеті виявили ДНК Сцельнікова.

На виявленому відеозаписі підозрюваний звітує про облаштування схрону куратору з РФ. За попередніми даними, цей пістолет в майбутньому планували використати для інших замовних убивств в Україні.