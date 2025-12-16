Правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія, й оголосили нові підозри

Новини

Служба безпеки України, Національна поліція і прокуратура продовжують розслідувати вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Вони виявили знаряддя вбивства та нові факти співпраці підозрюваного Михайла Сцельнікова з росіянами.

Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та СБУ.

Правоохоронці виявили та вилучили пістолет Макарова, з якого вбили Андрія Парубія, і глушник. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому схроні в лісі. На пістолеті виявили ДНК Сцельнікова.

На виявленому відеозаписі підозрюваний звітує про облаштування схрону куратору з РФ. За попередніми даними, цей пістолет в майбутньому планували використати для інших замовних убивств в Україні.

Слідчі встановили, що підозрюваний передавав противнику інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ і надавав розвідувальні матеріали для диверсійної діяльності. Також задокументовані випадки, коли він публічно виправдовував агресію РФ і схвально ставився до дій окупантів.

Тепер його дії додатково кваліфікують за статтями про державну зраду і виправдовування збройної агресії Росії. Раніше йому вже оголосили підозри в держзраді, посяганні на життя народного депутата та незаконному поводженні зі зброєю. Сцельнікову загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним вивився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу, а 24 жовтня продовжив арешт ще на два місяці. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

Згодом йому оголосили ще одну підозру — у державній зраді. За даними слідства, Михайла Сцельнікова понад рік тому завербували спецслужби РФ. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання — серед них було і вбивство Парубія.