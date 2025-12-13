Reuters: Лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних куль з Білорусі до Литви
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Спецпредставник президента США Джон Коул заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити польоти метеозондів з його країни до Литви.
Про це він сказав у коментарі Reuters після двох днів переговорів з Лукашенком у Мінську.
«Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі», — заявив спецпредставник Трампа.
Останніми місяцями над територією Литви регулярно фіксували повітряні кулі, запущені з території Білорусі. Їх використовують для контрабанди сигарет. Через ці інциденти в Литві неодноразово закривали аеропорт у Вільнюсі.
27 жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю через вторгнення повітряних куль з контрабандою, а 9 грудня із цієї ж причини по всій країні ввели надзвичайний стан.
У МВС країни регулярні атаки куль з Білорусі називають гібридними й наголошують, що вони загрожують національній безпеці Литви.
Водночас білоруський лідер вважає, що Литва перебільшує проблему. А спецпредставник президента США Коул каже, що Лукашенко «щиро намагається залагодити ситуацію».
«Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами — так він мене запевняє», — сказав Коул.
Перед цим президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація на кордоні Білорусі та Литви погіршується, і назвала вторгнення повітряних куль «абсолютно неприйнятною гібридною атакою» з боку Білорусі.