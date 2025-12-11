Євросоюз схвалив шостий транш Україні за програмою Ukraine Facility

Новини

Рада Європейського Союзу схвалила шостий транш Україні за програмою Ukraine Facility. Його сума становить близько €2,3 мільярда.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У Євросоюзі зазначили, що сума демонструє: Україна успішно виконала вісім кроків, необхідних для шостого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого. Всього Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, які на цей час необхідні в межах програми.

Премʼєрка Свириденко зазначила, що Україна виконала 8 із 10 індикаторів і впровадила системні реформи в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

Фінансування спрямоване передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.