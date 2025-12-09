Трамп заявив, що в Україні «настав час» провести вибори

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп вважає, що вже «настав час» провести вибори в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю Politico.

«Я думаю, що настав час. Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір», — наголосив він.

Трамп також припустив, що президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах.

«Я не знаю, хто б переміг. Але виборів там не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», — зазначив американський лідер.

Він також заявив, що Росія перебуває у «сильнішій переговорній позиції», оскільки це «набагато більша країна».

За словами Трампа, Зеленський ще не прочитав останній проєкт мирного плану, однак «його людям» — заступникам і найближчим соратникам — він нібито «сподобався».

Вибори в Україні під час війни

У лютому спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон очікує від України президентських і парламентських виборів — потенційно до кінця 2025 року, особливо якщо в найближчі місяці вдасться домовитися про перемирʼя з РФ. Келлог аргументував це тим, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни», і він вважає це ознакою сильної демократії.

Зеленський говорив, що Москві потрібна «своя людина» на посаді президента України, щоб керувати країною інституційно і робити її.

Чинний глава держави переконаний, що парламентські або президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню та гарантій безпеки.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.