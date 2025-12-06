Politico: Угорщина відкинула альтернативний план ЄС з фінансування України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Угорщина офіційно відмовилася від альтернативного варіанту фінансування України, позбавивши блок потенційного плану Б, якщо плани з російськими активами не вдасться реалізувати.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Альтернативний план передбачав використання євробондів — випуск спільного боргу під гарантії семирічного бюджету ЄС. Запропонований кредит на €115 мільярдів планували виділити на оборонну промисловість України протягом п’яти років, а ще €50 мільярдів — на бюджетні потреби Києва.

Для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка всіх країн.

Дискусія про використання заморожених російських активів для України

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, які зберігаються в бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.