Сімох дітей повернули на підконтрольну Україні територію

Новини

Ще семеро українських дітей, яких незаконно утримували в Росії та на тимчасово окупованих територіях, 5 грудня повернулися додому.

Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA.

Серед повернутих — хлопці та дівчата від 8 до 17 років. Це діти з Херсонської та Харківської областей, а також ті, кого окупанти вивезли вглиб Росії — до Курської, Московської областей та Республіки Марій Ел.

Зокрема, додому повернулися двоє братів, яких після смерті матері відправили до російського закладу для дітей-сиріт, дитина з окупованої Херсонщини, якій погрожували інтернатом, і підліток, якого позбавили українських документів і насильно перевезли до РФ.

Дев’ятирічна дівчинка з Ізюму під час окупації міста разом із батьком потрапила під російський обстріл і дістала тяжке поранення. Окупанти вивезли її до лікарні в Бєлгороді, а потім — до дитячого центру в Московській області. Тато помер.

Повернення дітей відбулося за підтримки першої леді США Меланії Трамп.