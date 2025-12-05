Данія скорочує фінансову підтримку України у 2026 році

Новини

Getty Images / Ramberg

Наступного року Данія виділить Україні 9,4 млрд крон ( €1,22 млрд), тоді як у 2024 році сума становила 16,5 млрд крон (€2,15 млрд), а ще раніше — майже 19 млрд крон ( €2,47 млрд).

Про це повідомляє DR.

Уряд пояснює це «стабілізацією підтримки», адже Данія вже надала найбільшу допомогу Україні у відсотках до ВВП серед усіх країн.

Український фонд, створений у 2023 році для фінансування військової допомоги, майже вичерпано. Деякі політики закликають поповнити його коштами, вже виділеними на оборону, щоб не скорочувати підтримку в критичний момент.

Водночас сусідні країни нарощують допомогу: Норвегія виділила 54,3 млрд крон (€7,06 млрд), а Швеція — понад 27 млрд крон (€3,51 млрд).

Представники уряду водночас не виключають, що Данія може виділити більше коштів, ніж зараз передбачає фонд.