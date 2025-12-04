Генпрокурор прокоментував справу детектива НАБУ Магамедрасулова

Новини

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова звільнили з-під варти, а його батька Сентябра перевели під нічний домашній арешт, оскільки зменшились ризики, що слідству будуть перешкоджати.

Про це він повідомив у телеграмі.

Також, за словами Кравченка, Офіс генпрокурора не забирав провадження у СБУ, а запросив матеріали для оцінки стану справи. Після завершення перевірки матеріали повернуть до СБУ.

Вчора цю інформацію підтвердили «Бабелю» в СБУ, Офісі генпрокурора та ДБР, слідчі якого також входять у міжвідомчу групу.

Справа Магамедрасулова

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.

Руслана та його батька Сентябра Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану. Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Батько та син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

У вересні детективу оголосили ще одну підозру. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у листопаді повідомив, що Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».