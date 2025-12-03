Румунія заявила про знищення українського морського дрона в Чорному морі

Новини

Румунські військові нейтралізували обʼєкт, який «загрожував судноплавству в Чорному морі». Йдеться про український морський дрон Sea Baby.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Там кажуть, що помітили підозрілий обʼєкт, який дрейфував приблизно за 36 морських миль на схід від портового міста Констанца.

Військові встановили, що це був морський дрон типу Sea Baby. Група реагування отримала дозвіл на його знищення «шляхом контрольованої детонації».

У Міноборони Румунії додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Чорному морі знешкодили майже 150 морських мін, сім з яких знищили румунські Військово-морські сили.