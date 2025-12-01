Bloomberg: Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою

Новини

Getty Images / «Бабель»

Індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали російську нафту для поставок у січні, скориставшись знижками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, зараз знижка становить $5 за барель, тоді як місяць тому становила $3.

З урахуванням знижок і витрат на транспортування, Росія отримує в середньому близько $40–45 за барель. При цьому розрахунки проводяться в дирхамах ОАЕ та доларах США.

Ці закупівлі свідчать про обережне повернення деяких індійських нафтопереробних заводів до російської нафти, хоча загальні обсяги спотових закупівель залишаються обмеженими через санкції.

За словами джерел, загальний обсяг закупівель Індії навряд чи перевищить третину середньорічного темпу — 600 тисяч барелів на день. При цьому закупівлі підсанкційного нафтопереробного заводу Nayara Energy Ltd., частково належного «Роснафті», зазвичай становлять понад половину цього обсягу.

Що передувало

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели «через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу».

Після цього Reuters писало, що державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем.

Крім того, повідомлялося, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp Анудж Джайн заявив, що компанія «продовжить купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам».

31 жовтня Reuters писало, що найбільший індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти з поставкою до індійського порту в грудні. Це 3,5 мільйона барелів.