Безпілотний винищувач Bayraktar вперше влучив ракетою в повітряну ціль. Поки що лише на навчаннях

Новини

У Туреччині ударний реактивний БпЛА Bayraktar Kizilelma на випробуваннях влучив у повітряну ціль з реактивним двигуном. Це перша в історії успішна дронова атака цілі ракетою «повітря — повітря».

Про це повідомила компанія-розробник Baykar.

Прототип Kizilelma вперше представили на виставці у серпні 2022 року. Його позиціонують як палубний надзвуковий БпЛА з турбореактивним двигуном і називають безпілотним винищувачем.

Наразі відомо, що він може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 1 100 км/год, радіус польоту — понад 900 кілометрів. Робоча висота — 7,6 кілометра, а максимальна — 13,7 кілометра. У повітрі він може працювати більше ніж три години.

У квітні 2023 року Туреччина спустила на воду перший легкий авіаносець TCG Anadolu, призначений для безпілотників та вертольотів. Корабель має довжину 231 м та ширину 32 м. Автономно корабель може перебувати в морі протягом 50 днів. Це найбільший корабель у ВМС країни.

У серпні виконавчий директор компанії Сельчук Байрактар повідомив про початок масового виробництва дронів Kizilelma.