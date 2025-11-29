У ПАР заарештували чотирьох чоловіків, які прямували до Росії на війну проти України

Новини

У Південно-Африканській Республіці заарештували чотирьох чоловіків, які прямували до Росії. Вони хотіли стати найманцями на війні проти України.

Про це пише Bloomberg.

Правоохоронці затримали чоловіків в аеропорту імені О. Р. Тамбо поблизу міста Йоганнесбург. Їх зняли з рейсу до Обʼєднаних Арабських Еміратів, звідки вони мали летіти далі до Росії.

За даними слідства, їхню поїздку і вербування організувала південноафриканська жінка, імʼя якої не називають. Поліція також розшукує ще двох учасників схеми. Чоловіків підозрюють у порушенні закону ПАР, який забороняє працювати найманцями.

Південноафриканський законодавчий орган SABC повідомив, що серед затриманих є відомий медійник, але його імʼя не розкривають. У суді затримані зʼявляться 1 грудня.

Поліція зазначила, що в координації з розвідкою та іноземними партнерами зʼясовує масштаби вербувальної мережі.

Арешти сталися через тиждень після розслідування Bloomberg про групу з 20 молодих чоловіків із ПАР і Ботсвани, яких обманом відправили воювати за Росію проти України.

Їм обіцяли навчання на охоронців для політичної партії експрезидента Джейкоба Зуми, але після прибуття до РФ їх змусили підписати контракт з російською армією.

Зі схемами вербування журналісти пов’язують Дудузіле Зуму-Самбудлу, дочку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Після розголосу вона склала депутатський мандат і може стати фігуранткою кримінальної справи.

У пʼятницю, 28 листопада, Центр протидії дезінформації заявив, що з 2022 року Росія завербувала іноземців із 128 країн світу. Найбільше — з Північної Кореї, Узбекистану, Таджикистану і Білорусі.

Також є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі, Китаю і Куби, а також нелегальних мігрантів з фінського кордону.