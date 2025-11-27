Time опублікував 100 головних фото 2025 року. Шість з них — з України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американський журнал Time опублікував підбірку 100 головних фотографій 2025 року. Світлини зображують війну в секторі Гази, протести у Стамбулі, пожежі в Каліфорнії, похорон Папи Римського Франциска та вибір його наступника — Льва XIV, церемонію «Оскар», протести, землетруси і багато інших важливих подій року.

Шість фотографій зі списку зробили в Україні. Увага, деякі з них — з чутливим контентом.

Дим від російського обстрілу підіймається над полем соняшників на Запоріжжі 8 липня (Дмитро Смольєнко / Укрінформ)

Getty Images / «Бабель»

Українка несе домашніх тварин, вибігаючи зі свого багатоквартирного будинку після вибухів російських бомб у Харкові, 24 липня (Девід Гуттенфельдер / The New York Times).

The New York Times

Рятувальники надають допомогу потерпілій біля житлового будинку, в який влучила російська ракета, Київ, 28 серпня (Костянтин Ліберов)

Getty Images / «Бабель»

Під час комбінованої атаки на Київ росіяни ракетою повністю знищили підʼїзд пʼятиповерхівки у Дарницькому районі. Влада Києва заявила про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксували в усіх районах міста в 33 місцях.

Загинули 25 людей, четверо з них — діти. 22 загиблих — жителі пʼятиповерхівки у Дарницькому районі.

Також під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.

Поранена жінка сидить біля свого будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару в Києві, 24 квітня (Євген Малолєтка / AP)

Associated Press / Evgeniy Maloletka

24 квітня росіяни здійснили масовану атаку на українську столицю. Удар, зокрема, прийшовся по багатоповерхівці у Святошинському районі — там загинули 12 людей. Ще 87 людей постраждали.

Робітники працюють з технікою на титановому карʼєрі в Житомирській області, 28 лютого (Роман Піліпей / AFP)