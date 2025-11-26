У США закрили останню справу проти Трампа. Через неї він 20 (!) хвилин провів у вʼязниці

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прокурор штату Джорджія 26 листопада офіційно закрив історичну справу проти президента США Дональда Трампа та його соратників, що стосувалася спроби зірвати президентські вибори 2020 року. Це остання із серії справ, які колись вважалися серйозною загрозою політичному майбутньому Трампа.

Про це пише CNN.

Цей крок означає, що Трамп уникнув кримінального переслідування за спроби скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Прокурор Пітер Скандалакіс сказав, що розглядав можливість відокремити справу Трампа від його співвідповідачів, щоб спробувати спочатку судити їх, поки в Трампа триває другий термін на посаді президента. Однак, за його словами, це «було б нелогічно, надмірно обтяжливо та дорого для штату й округу Фултон».

Що це за справа

Історичні звинувачення за статтями про рекет на рівні штату висунули проти Трампа та ще 18 людей 14 серпня 2023 року. Це зробила прокурорка округу Фултон (штат Джорджія) Фані Вілліс, обрана від Демократичної партії. Вона розпочала тривале розслідування про можливе втручання Трампа у вибори в Джорджії на початку 2021 року.

Розслідування почалося невдовзі після того, як медіа опублікували телефонний дзвінок від січня 2021 року, під час якого Трамп тиснув на держсекретаря штату Бреда Раффенспергера — теж республіканця, щоб той «знайшов» голоси, потрібні для його перемоги на виборах у штаті.

Зрештою Вілліс усунули від справи після тривалої юридичної боротьби за її повноваження. А коли Трамп виграв президентські вибори у 2024 році, це поставило переслідування під загрозу.

Справу, що отримала широкий розголос, найбільше запам’ятали після того, як у серпні 2023 року Трамп опинився у в’язниці Атланти на трохи більше ніж 20 хвилин. Там же він першим з колишніх президентів США зробив фото для бази даних ув’язнених.

Офіс шерифа округу Фултон

З усіх справ проти Трампа саме ця мала найбільші шанси на успіх. Усе тому, що її вела місцева прокуратура, а не федеральна — за законом США президент може помилувати лише за федеральні злочини.

Інші справи Трампа

Загалом проти Трампа порушили чотири справи. Окрім вищезгаданої, ще є справи про роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання секретних документів та про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним.

Перші дві справи закрили без конкретних рішень. У справі про виплату порноакторці Трампа визнали винним у фінансових махінаціях, але як покарання йому призначили безумовне звільнення.