Reuters: Перший варіант мирного плану США базувався на російському документі

Проєкт мирного плану з 28 пунктів, запропонований США, базувався на російському документі.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

За їхніми даними, росіяни передали посадовцям США документ з їхніми умовами для припинення війни у середині жовтня, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні.

«Неофіційний документ» містив вимоги, які росіяни раніше озвучували на переговорах. Наприклад, відмову України від значної частини територій на сході.

Як кажуть джерела агентства, цей документ став ключовим елементом у створенні 28 пунктів мирного плану, запропонованого США.

Після передання документа держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони, серед іншого, обговорювали цей документ.

Виступаючи перед журналістами в Женеві 23 листопада, Рубіо визнав, що отримав «численні письмові неофіційні документи й інші подібні матеріали», не вдаючись у подробиці.

У стенограмі, яку опублікувало Bloomberg, радник Путіна Ушаков і спецпредставник Дмитрієв обговорюють передачу американцям документа з позицією, яку ті потім подадуть як свою. Дмитрієв каже, що не думає, що американці візьмуть саме російську версію, але принаймні американська версія буде «максимально близька до неї».

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план, — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.