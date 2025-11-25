Трамп знову заявив про невдячність України — журналісти порахували, що Зеленський дякував США мінімум 78 разів
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 78 разів дякував США — раніше президент Дональд Трамп заявляв про невдячність України.
Про це пише CNN.
Журналісти проаналізували публічні виступи та соцмережі Зеленського і підрахували кількість подяк за допомогу США. Лише в X президент України опублікував понад 40 заяв зі вдячністю Америці та її громадянам.
Окремо він висловлював подяку й президенту Дональду Трампу, коли той повернувся в Білий дім.
CNN навіть оприлюднила список з подяками Зеленського, однак визнає, що він не повний — журналісти не враховували більшість звернень українською мовою.
- 23 листопада Трамп вже вдруге заявив про те, що Україна повинна бути більш вдячною США за допомогу після того, як Зеленський виступив проти мирного плану Трампа з 28 пунктів, який нібито має покласти край війні Росії.
- Вперше президент США звинуватив Україну в невдячності в лютому на зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого. Тоді Washington Post підрахувало, що лише за саму зустріч український лідер подякував Трампу 11 разів за 4,5 хвилини.