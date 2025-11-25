МАГАТЕ: Запорізькій АЕС знадобиться «особливий статус» у разі підписання мирної угоди між Україною та РФ

Новини

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що окупованій Запорізькій АЕС знадобиться «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною.

Про це пише Reuters.

За його словами, з якої сторони не опинилася б ЗАЕС, «потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці».

Гроссі додав, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.

«Поки не припиниться війна, не буде укладено перемирʼя або не замовкне зброя, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже й дуже не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому й може вжити заходів проти цього», — сказав очільник МАГАТЕ.

У запропонованому мирному плані з 28 пунктів, який публікували західні медіа, вказувалося, що Запорізьку атомну електростанцію буде введено в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть між Росією та Україною порівну.

Мирний план для України

Про американський мирний план з 28 пунктів першим написало медіа NBC News, а всі його пункти опублікував Axios. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план, — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.