FT: Україна погодилася обмежити чисельність армії в межах нового «мирного плану» США

Україна погодилася на скорочення чисельності своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Паралельно тривають переговори в Абу-Дабі між представниками США, України та Росії. Вашингтон активізував зусилля з пошуку формули припинення війни, тоді як Москва продовжує завдавати ударів по українських містах — уночі було атаковано Київ, загинули щонайменше шестеро людей.

Як зазначає FT, найскладнішими пунктами залишаються питання територій та гарантій безпеки від США — їх мають вирішувати особисто Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Українські високопосадовці, наближені до президента, підтвердили виданню, що серед нових умов мирного плану — саме територіальні питання і комплекс безпекових гарантій з боку США.

Мирний план для України

Про американський мирний план з 28 пунктів першим написало медіа NBC News, а всі його пункти опублікував Axios. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Дональд Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.