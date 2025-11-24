Суд у США відхилив звинувачення проти ексдиректора ФБР Джеймса Комі та генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс. Їх вважають опонентами Трампа

Новини

Федеральний суддя 24 листопада відхилив кримінальні звинувачення проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летіції Джеймс. Обраний Дональдом Трампом прокурор, який мав вести ці справи, був призначений незаконно.

Про це пише Reuters.

Порушити проти Джеймс і Комі кримінальні справи закликав сам Трамп, бо вони критикували його або розслідували його дії.

Розслідування очолила Ліндсі Гелліган — колишня особиста юристка Трампа. Її призначили виконувачкою обовʼязків федерального прокурора Східного округу Вірджинії у вересні. Однак досвіду роботи у прокуратурі вона до цього не мала.

Попередник Гелліган, прокурор Ерік Зібер відмовився вести справи Комі та Джеймс, посилаючись на відсутність достовірних доказів.

Коли обидві справи очолила колишня юристка Трампа, Комі та Джеймс звинуватили Міністерство юстиції США в порушенні федерального законодавства.

Суддя Окружного суду США дійшла висновку, що Гелліган «не мала жодних юридичних повноважень» висувати обвинувачення проти Комі чи Джеймс. Водночас вона відхилила справи «без упередження», даючи Міністерству юстиції можливість повторно подати обвинувачення з іншим прокурором.

Адвокати Комі та Джеймс стверджували, що призначення Гелліган порушило федеральний закон, який, на їхню думку, обмежує строк перебування виконувача обов’язків федерального прокурора однією 120-денною каденцією.

Колишній очільник ФБР Комі не визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень та перешкоджанні роботі Конгресу. Генпрокурорка Нью-Йорка Джеймс також не визнала себе винною у банківському шахрайстві та обмані фінансової установи.

Адвокат Летіції Джеймс зазначив, що жінка продовжить оскаржувати «будь-які подальші політично мотивовані звинувачення всіма доступними законними засобами».

Чому Джеймс і Комі називають опонентами Трампа

У вересні 2022 року генеральна прокурорка Нью-Йорку Летиція Джеймс подала до суду на Дональда Трампа. Суд постановив, що його бізнес-імперія Trump Organization і він сам значно завищили вартість власних статків, щоб отримати більш вигідні банківські кредити. Трамп заперечував свою провину і називав справу, у якій фігурують також двоє його синів, «політичною вендетою».

У лютому 2024 року суд визнав Трампа винним у змові з метою маніпулювання своїми статками та зобовʼязав його виплатити $350 мільйонів штрафу плюс відсотки. Згодом Трамп подав апеляцію на постанову судді.

У жовтні 2025 року Летицію Джеймс звинуватили в банківському шахрайстві. Їй інкримінували придбання нерухомості у вигідну іпотеку, умовою якої було використання житла лише як додаткового місця проживання без права оренди. Натомість Джеймс нібито ніколи в ній так і не мешкала, використовуючи як «орендне інвестиційне майно».

Джеймс Комі був директором ФБР у 2013—2017 роках, поки його не звільнив президент США Дональд Трамп. У 2018 році він випустив книгу «Вища вірність. Правда, брехня і лідерство. Спогади директора ФБР», в якій, зокрема, розповідається про втручання Росії в американські вибори та її звʼязок з передвиборчою кампанією Трампа.

У травні цього року Джеймс Комі виклав фото в Instagram з мушлями у формі цифр 8647 на піску. У США число 86 на сленгу може означати «позбутися когось». А 47 — це, імовірно, сам Трамп, бо він 47-й американський президент.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Комі «закликав до вбивства Трампа». Тож інцидент розслідують. Комі каже, що не усвідомлював, що деякі повʼязують ці цифри з насильством, і видалив пост із мушлями.

Пізніше ексдиректор ФБР розповів, що Секретна служба США провела з Комі розмову після публікації фото. Директорка Нацрозвідки Тулсі Габбард казала, що експосадовця слід посадити за суперечливий пост. Комі назвав це «абсурдом».