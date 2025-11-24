Стали відомі учасники лонгліста Нацвідбору на «Євробачення-2026»
Автор:
- Ольга Березюк
Дата:
-
Eurovision / Instagram
«Суспільне» опублікувало лонгліст Нацвідбору на «Євробачення-2026».
До нього ввійшли 15 українських артистів. У фінал потраплять до 10 артистів.
У лонглісті такі виконавці:
- ANSTAY;
- Jerry Heil;
- Karyotype;
- KHAYAT;
- LAUD;
- LELÉKA;
- MOLODI;
- MON FIA;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- OKS;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- ЩукаРиба.
Що відомо про «Євробачення-2026»
Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
Відень вже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс.
Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.
- «Євробачення-2025» пройшло у швейцарському місті Базель. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9-те місце з результатом 218 балів.
- Після оголошення результатів «Євробачення-2025» премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили щодо РФ». Тоді у гранд-фіналі Ізраїль набрав найбільше балів від глядачів (297) та посів друге місце в конкурсі.