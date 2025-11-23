Гарантії безпеки за моделлю НАТО та відмова відступати на сході. Bloomberg назвав основні пункти альтернативного мирного плану ЄС

Новини

Головна вимога альтернативного мирного плану від ЄС — гарантії безпеки від Вашингтону за моделлю статті 5 НАТО, тобто колективна оборона в разі нового нападу РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Серед інших пунктів:

переговори з Росією про території можливі лише після припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення;

Україна не віддаватиме Росії неокуповані території на сході країни;

заморожені російські активи підуть на відновлення та компенсації Україні;

якщо Росія відмовиться відшкодовувати збитки, її активи залишаться замороженими;

санкції проти Росії будуть знімати поетапно і тільки за умови, що вона дотримуватиметься угоди.

Крім того, Європа проти того, щоб обмежити українську армію до 600 тисяч людей. Україна наполягає на 800 тисячах у мирний час.

Раніше WP писало, що за планом Європи Україна поверне контроль над ЗАЕС і Каховською греблею, а також матиме «безперешкодний прохід» по річці Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ і використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.