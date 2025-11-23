У США розпустили Департамент урядової ефективності на 8 місяців раніше терміну

Новини

Getty Images

У США розпустили Департамент урядової ефективності (DOGE) на вісім місяців раніше терміну.

Про це пише Reuters.

«Такого [департаменту] не існує», — сказав журналістам директор Управління кадрового менеджменту Скотт Купор. Він додав, що більше немає мети скорочувати витрати.

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа публічно не заявляли, що DOGE більше не існує, навіть після публічної сварки Маска з Трампом у травні. Маск відтоді залишив Вашингтон.

Утім, Трамп та його команда з літа натякали на кінець існування цього підрозділу, хоча в указі Трампа йдеться, що DOGE має працювати до липня 2026 року.

Що таке DOGE

DOGE зʼявився в січні цього року, його основною метою було скоротити державні витрати США. Керував департаментом мільярдер Ілон Маск.

Ця структура в перші місяці своєї роботи масово скорочувала федеральні агентства, урізала їхні бюджети або переорієнтовувала їхню роботу на пріоритети президента США Дональда Трампа.

Одна з найгучніших ініціатив DOGE — закриття агенції USAID, яка була найбільшим у світі донором. Вчені прогнозують, що через це рішення 14 мільйонів людей по всьому світу можуть загинути до 2030 року.

Допомогу в межах програм USAID отримувала й Україна — лише з початку повномасштабної війни через агенцію надали $22,9 мільярда на допомогу переселенцям та оплату праці держслужбовців, які надають критично важливі послуги.

У DOGE стверджують, що їм вдалось скоротити витрати на десятки мільярдів доларів. Однак сторонні фінансові експерти не можуть перевірити це, оскільки підрозділ не надавав детальної публічної звітності про свою діяльність.