Путін вперше відреагував на новий «мирний план» США. Ось що він сказав
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Очільник Кремля Володимир Путін вперше відреагував на новий американський «план миру» для України.
Його цитують пропагандистські медіа.
За його словами, мирний план обговорювали ще до зустрічі на Алясці: тоді США просили російську сторону «виявити гнучкість» — і РФ погодилась. Нинішній план з 28 пунктів — це «модернізована» після Аляски версія.
Путін додав, що план США публічно не обговорювали, тільки в загальних рисах. Однак очільник Кремля вважає, що він може лягти в основу домовленостей з Україною.
Лідер РФ стверджує, що Росія «готова до мирних переговорів», але разом з тим її влаштовує й поточна динаміка на війні.
Що відомо про американський мирний план
Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.
The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:
- Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.
- Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.
- Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.
- Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.
- Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.
Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.
Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України — 27 листопада. Тим часом Reuters з посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.