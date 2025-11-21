Axios: Мирний план США включає гарантії безпеки для України, але містить низку обмежень. Медіа публікує повний текст проєкту

Новини

Новий мирний план президента США Дональда Трампа для України передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту.

Проєкт відповідної угоди отримали журналісти Axios.

План складається з 28 пунктів і передбачає серйозні поступки з боку України. Йдеться, зокрема, про скорочення ЗСУ, скасування санкцій проти Росії, визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими та відмову України від вступу в НАТО.

Проте за одним з пунктів про гарантії безпеки, будь-яка майбутня «значна, навмисна і тривала збройна атака» з боку РФ на Україну буде розглядатися «як атака, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти». І США та союзники реагуватимуть відповідно, зокрема із застосуванням військової сили.

Вказується, що гарантії безпеки діятимуть протягом перших 10 років, але можуть бути продовжені за взаємною згодою сторін.

Документ містить рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО та Росії. Високопосадовець Білого дому заявив, що Росію поінформували про проєкт, але незрозуміло, чи знадобиться зрештою підпис Володимира Путіна.

Ще один співрозмовник медіа з Білого дому заявив, що адміністрація Трампа вважає запропоновану гарантію безпеки «великою перемогою» для Володимира Зеленського та довгострокової безпеки України.

Американські посадовці зазначають, що цей план може викликати негативну реакцію союзників Трампа з руху «Америка понад усе», оскільки він фактично зобовʼязує американські Збройні сили захищати Україну в разі нової війни.

Представники Білого дому підкреслили, що пропозицію ще мають обговорити з європейськими партнерами, тож вона може зазнати змін.

Ось повний перелік пунктів з проєкту американського мирного плану:

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі суперечності останніх 30 років вважатимуться вирішеними.

3. Очікується, що Росія не порушуватиме кордони сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі.

4. Між Росією та НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розвʼязання всіх безпекових питань і створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці й майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України скоротять до 600 тисяч військових.

7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона ніколи не приєднається до НАТО. А НАТО погоджується внести до свого статуту положення про те, що Україна не прийматимуть до Альянсу в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати свої війська на території України.

9. Європейські винищувачі розмістять в Польщі.

10. Гарантії США:

США отримають відшкодування за надані гарантії;

якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії;

якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано;

якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантії безпеки визнаються недійсними.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку на час, поки це питання розглядатиметься.

12. Передбачено потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає (але не обмежується):

створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, зокрема технології, центри обробки даних і штучний інтелект;

співпрацю США з Україною у відновленні, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури, включно з трубопроводами та сховищами;

спільні зусилля з відбудови регіонів, постраждалих від війни, з метою реконструкції та модернізації міст і житлових районів;

розвиток інфраструктури;

розробку корисних копалин і природних ресурсів;

спеціальний пакет фінансування від Світового банку для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:

зняття санкцій обговорюватиметься й узгоджуватиметься поетапно та в індивідуальному порядку;

США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів з видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

Росію запросять повернутися до G8.

14. Заморожені кошти будуть використані так:

$100 мільярдів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США заходи з відновлення та інвестування в Україну;

США отримають 50% прибутку від цієї операції;

Європа додасть $100 мільярдів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відбудови України. Заморожені в Європі кошти буде розморожено;

решту заморожених російських активів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізовуватиме спільні проєкти в окремих галузях;

цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння виконанню та для забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну.

17. США та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження і контроль над ядерною зброєю, зокрема Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

18. Україна погоджується залишатися безʼядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізьку атомну електростанцію буде введено в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть між Росією та Україною порівну — 50 на 50.

20. Обидві країни зобовʼязуються реалізувати освітні програми у школах і суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню, толерантності до різних культур та подолання расизму й упереджень:

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин;

обидві країни домовляться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантують дотримання прав українських і російських ЗМІ й освіти;

уся нацистська ідеологія та повʼязана з нею діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

Крим, а також Луганська й Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами;

Херсонська та Запорізька області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання цієї лінії як фактичного кордону;

Росія відмовиться від інших погоджених територій, які вона контролює за межами пʼяти зазначених регіонів;

Збройні сили України виведуть свої війська з частини Донецької області, яку нині контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як територія Російської Федерації. Російські війська не входитимуть у цю демілітаризовану зону.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобовʼязуються не змінювати їх силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться в разі порушення цього зобовʼязання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльности, також будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна Чорним морем.

24. Буде створено гуманітарний комітет для розвʼязання неврегульованих питань:

усіх полонених і тіла загиблих обміняють за принципом «всіх на всіх»;

усіх цивільних заручників і полонених, включно з дітьми, повернуть;

діятиме програма воззʼєднання сімей;

вживатимуться заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обовʼязковою. Її виконання контролюватиме та гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. За порушення передбачено введення санкцій.

28. Після того як усі сторони погодяться з цим документом, перемирʼя набуде чинності негайно після відведення військ обох сторін на узгоджені позиції для початку виконання угоди.

Як реагує Україна на мирний план США

За даними Axios, Володимир Зеленський на зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом повідомив, що готовий співпрацювати над новим планом, який розробили американці.

Водночас у Зеленського наголосили, що в документі є пункти, які перетинають «червоні лінії» Києва, наразі Україна готує контрпропозицію.

The Wall Street Journal писала, що українська сторона змінила один з ключових пунктів плану Трампу про закінчення війни. У первинному проєкті пропонувалося провести аудит усієї міжнародної допомоги Україні. У версії, погодженій Києвом, цей пункт замінили формулюванням про «повну амністію всім сторонам за дії під час війни».

У Білому домі також заявили, що секретар РНБО України Рустем Умєров «погодив більшість пунктів» під час обговорень зі США.

Проте пізніше Умєров заперечив заяви медіа про погодження американського мирного плану. Він заявив, що його роль у США була «суто технічною» — він займався організацією зустрічей і підготовкою діалогу, а оцінок чи погодження він не надавав, бо це «не входить до його повноважень».