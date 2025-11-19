Суд Італії екстрадує Сергія Кузнєцова в Німеччину, де українця звинувачують у підриві «Північних потоків» — джерела «Бабеля»

Новини

Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію українського ветерана Сергія Кузнєцова в Німеччину, де його звинувачують у підриві «Північних потоків».

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні.

За інформацією адвоката, найближчими днями італійська поліція передасть Кузнєцова німецьким правоохоронцям. Процедура має завершитися протягом десяти днів.

«Незважаючи на велике розчарування, я залишаюся впевненим у виправданні після повного судового розгляду в Німеччині. Справедливість — це звивистий шлях, результат постійної роботи, а не диво, яке відбувається само собою», — заявив Канестріні.

Захист підкреслює, що попри рішення суду юристи планують продовжувати домагатися повного виправдання підозрюваного.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.

