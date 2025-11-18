Рада Безпеки ООН підтримала 20 пунктів мирного плану Трампа для Гази

Новини

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію президента США Дональда Трампа про припинення вогню в секторі Гази.

Про це пишуть CNN і Reuters.

За резолюцію проголосували 13 із 15 членів Радбезу. Росія та Китай утрималися, але відмовились використати право вето для блокування голосування.

Ця резолюція має надати міжнародної легітимності мирному плану президента США щодо Гази, деякі пункти якого лягли в основу угоди про припинення вогню, що набула чинності в жовтні.

Так, держави-члени можуть брати участь в очолюваній Трампом Раді миру — це буде перехідний орган, що контролюватиме відновлення та економічне зростання Гази.

Також резолюція санкціонувала створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил у Газі. До складу цих сил увійдуть військові кількох арабських країн.

Крім цього, у резолюції ідеться про можливість створення Палестинської держави.

«Вітаю весь світ з неймовірним голосуванням Ради Безпеки ООН», — написав Трамп у своїй соцмережі, додавши, що це ввійде в історію як одне з «найбільших рішень в історії ООН».

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року сторони досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

Однак 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземний наступ на місто Газа і відновили бойові дії.

За два тижні у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та експремʼєром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен був повернути всіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль же мав звільнити 250 ув’язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1 700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.