У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро й Службу захисту персональних даних
- Анастасія Зайкова
У Грузії ліквідовують Антикорупційне бюро й Службу захисту персональних даних — повноваження передадуть Державній службі аудиту.
Про це повідомив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, передає «Радіо Свобода».
Папуашвілі пояснив, що бюро зараз стежить за деклараціями чиновників, партій і громадських організацій. Тому уряд ухвалив, що ці функції краще виконуватиме Аудиторська служба, бо вона має вищий рівень незалежності.
Антикорупційне бюро і Служба захисту персональних даних припинять роботу з 2 березня 2026 року.
Крім того, з 1 січня 2026 року інститут бізнес-омбудсмана передадуть Міністерству економіки. За словами Папуашвілі, разом усі ці зміни скоротять витрати бюджету приблизно на $20 мільйонів на рік.
Антикорупційне бюро створили у 2023 році — це було однією з вимог Єврокомісії, яка мала б посилити антикорупційні механізми в Грузії.
Грузія і ЄС
Протягом останнього року грузинська влада ухвалює закони, які ускладнюють роботу громадського сектора та незалежних медіа, обмежують свободу слова та перешкоджають шляху до ЄС.
Зокрема, у травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.
Після цього США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод. Уже в липні 2024 року Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.
У листопаді міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито брала участь у кампаніях, спрямованих проти отримання Грузією статусу кандидата в Європейський Союз.
- У Грузії 17 листопада заявили, що хочуть обмежити голосування на виборах для громадян, які перебувають за кордоном. Голосування на території країни нібито «зменшить ризики зовнішнього впливу» та «дозволить громадянам робити більш обґрунтований вибір».