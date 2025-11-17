У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро й Службу захисту персональних даних

Новини

У Грузії ліквідовують Антикорупційне бюро й Службу захисту персональних даних — повноваження передадуть Державній службі аудиту.

Про це повідомив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, передає «Радіо Свобода».

Папуашвілі пояснив, що бюро зараз стежить за деклараціями чиновників, партій і громадських організацій. Тому уряд ухвалив, що ці функції краще виконуватиме Аудиторська служба, бо вона має вищий рівень незалежності.

Антикорупційне бюро і Служба захисту персональних даних припинять роботу з 2 березня 2026 року.

Крім того, з 1 січня 2026 року інститут бізнес-омбудсмана передадуть Міністерству економіки. За словами Папуашвілі, разом усі ці зміни скоротять витрати бюджету приблизно на $20 мільйонів на рік.

Антикорупційне бюро створили у 2023 році — це було однією з вимог Єврокомісії, яка мала б посилити антикорупційні механізми в Грузії.

Грузія і ЄС

Протягом останнього року грузинська влада ухвалює закони, які ускладнюють роботу громадського сектора та незалежних медіа, обмежують свободу слова та перешкоджають шляху до ЄС.

Зокрема, у травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Після цього США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод. Уже в липні 2024 року Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.

У листопаді міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито брала участь у кампаніях, спрямованих проти отримання Грузією статусу кандидата в Європейський Союз.