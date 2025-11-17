Джерела «Бабеля»: Відрядження секретаря РНБО Умєрова триватиме до 19 листопада. Телеграм-канали писали, що він не хоче повертатись в Україну

Новини

Верховна Рада України

Закордонне відрядження секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова триватиме до 19 листопада включно.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі президента.

Умєров перебуває у відрядженні з 11 листопада. Спершу він їздив до Туреччини, тоді до Катару, а зараз у США.

Низка телеграм-каналів написала, начебто він відмовляється повертатись в Україну. У Центрі протидії дезінформації це заперечили та закликали не поширювати неперевірену інформацію.

«Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики», — писали в ЦПД.