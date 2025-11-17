Найбільший авіаносець США відправлять у Карибське море — він буде боротися з наркокартелями
- Анастасія Зайкова
-
ВМС США
Ударна авіаносна група ВМС США на чолі з найбільшим у світі авіаносцем «Джеральд Р. Форд» доєдналася до операції проти наркотрафіку в Карибському морі.
Про це повідомили в пресслужбі ВМС США.
Кораблі пройшли протоку Анегада біля Британських Віргінських островів та увійшли в зону відповідальності Південного командування США 16 листопада.
Авіаносець, на якому понад 400 моряків, залучили за наказом міністра оборони Піта Гегсета.
Разом із «Фордом» у групі винищувальна авіація, ракетні есмінці USS Bainbridge та USS Mahan, а також командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони USS Winston S. Churchill.
Авіаносна група посилить уже наявні сили США в регіоні — есмінець USS Gravely, десантний корабель USS Iwo Jima та експедиційний підрозділ морської піхоти.
Загострення відносин між США та Венесуелою
В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.
У жовтні газета The Wall Street Journal із посилання на джерела писала, що США готують удари по військових об’єктах Венесуели, пов’язаних з наркотрафіком.
Серед потенційних цілей називалися порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюються військовими та нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.
Вже у листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці.