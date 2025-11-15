Гренландія обмежить право іноземців на купівлю нерухомості на острові

Новини

Парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові.

Про це пише Barrons із посиланням на AFP.

У новому законі йдеться, що іноземним громадянам і компаніям дозволять купувати нерухомість або право на користування землею лише у тому випадку, якщо вони жили та платили всі податки в Гренландії протягом двох років.

Водночас люди та компанії з Гренландії, Фарерських островів і Данії зможуть купувати нерухомість.

Закон ухвалили 15 листопада. За проголосував 21 урядовець, шестеро утримались. Новий закон має набути чинності 1 січня.

Barrons також пише, що цьогорічне опитування, проведене данською газетою Politiken, показало зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.