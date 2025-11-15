Санкції проти «Лукойлу» наберуть чинності 13 грудня — США продовжили термін

Новини

США продовжили термін, після якого набудуть чинності санкції проти російського «Лукойлу», щоб нафтова компанія змогла продати міжнародні активи.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство фінансів США видало ліцензію на певні операції, повʼязані з автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж. Звільнення від санкцій «Лукойлу» в Болгарії теж продовжили, але до 29 квітня, йдеться в заяві Мінфіну США.

Анонімні джерела Bloomberg розповіли про те, що інтерес до покупки іноземних активів «Лукойлу» зріс останніми днями. Саме тому потенційні покупці зі США, Європи та Перської затоки звернулися до США за дозволом на співпрацю з компанією.

Один з варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також підпише кілька дрібніших угод.

«Лукойл» має частки в нафтопереробних заводах у Європі та значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.