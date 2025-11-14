На Львівщині перепоховали тіла загиблих воїнів Війська Польського

Новини

У Мостиськах на Львівщині 14 листопада перепоховали останки солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року під час боїв з німецькою армією.

Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті.

Їхні рештки в серпні 2025 року знайшли та ексгумували у Збоїщах.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив, що точно встановити кількість загиблих поки складно. Через погане облаштування старої братської могили частину даних втрачено, хоча під час ексгумації знайшли 11 іменних жетонів.

За оцінками фахівців, перепоховали від 30 до 50 воїнів. Точні результати надійдуть після ДНК-аналізів.

Алфьоров нагадав, що ці солдати обороняли Львів на початку Другої світової війни між нацистським і радянським режимами. Перепоховання провели на польській військовій ділянці місцевого цвинтаря, де вже раніше поховали 138 польських військових 1939 року.

У церемонії взяли участь представники державних установ України та Польщі. Україна та Польща разом відновлюють пам’ять про складні сторінки історії.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015—2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943—1945 роках бійцями УПА.

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації, щоб врегулювати проблемні питання. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі й на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.

У вересні українська експедиція почала ексгумації тіл воїнів УПА на території Польщі — у селі Юречкова Підкарпатського воєводства.