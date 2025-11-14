Трамп вимагає від ФБР розслідувати зв’язки Епштейна з Клінтоном та іншими демократами

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп оголосив, що звернеться до генеральної прокурорки Пем Бонді, Міністерства юстиції та ФБР із вимогою розпочати розслідування щодо зв’язків Джеффрі Епштейна з низкою впливових демократів і великих фінансових інституцій.

Про це він написав у Truth Social.

Трамп звинуватив Демократичну партію в тому, що вона «використовує вигадку про Епштейна», щоб відвернути увагу від «катастрофічного шатдауну та інших провалів».

За його словами, скандал навколо Епштейна «стосується демократів, а не республіканців».

Трамп також заявив, що вимагатиме розслідувати стосунки Епштейна з Біллом Клінтоном, Ларрі Саммерсом, Рейдом Гоффманом, J.P. Morgan, Chase та «багатьма іншими людьми й інституціями», щоб зʼясувати, «що відбувалося між ними та Епштейном».

Він стверджує, що всі докази «вказують на демократів», і заявив, що записи нібито свідчать про те, що ці люди «проводили значну частину свого життя з Епштейном і на його острові».

«Епштейн був демократом, і це проблема демократів, а не республіканців», — написав він.

Демократи 12 листопада опублікували три електронні листи, в яких фінансист Епштейн написав, що Трамп «провів години в його будинку» з однією з жертв.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.