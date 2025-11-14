США планують депортувати десятки українців, серед них ті, хто виїхав ще за часів СРСР

Новини

Адміністрація Дональда Трампа планує вислати зі США десятки українців без можливості оскаржити рішення. Серед них емігранти, які виїхали до Америки ще за часів Радянського Союзу.

Про це пише The Washington Post.

Журналісти поспілкувалися з адвокатами 41-річного Романа Суровцева — громадянина України, якого планують депортувати вже 17 листопада. Вони заявили, що Міграційна та митна служба США може депортувати «значну кількість» громадян України.

За їхніми словами, багатьом затриманим повідомляють, що їх вивезуть рейсами до України або Польщі 17 листопада без можливості оскаржити рішення.

Також WP наводить приклад Андрія Берніка. Він приїхав до США ще за часів СРСР — у 1990 році як єврейський біженець. Згодом він намагався отримати український паспорт, але безрезультатно. 17 листопада його теж відправлять до Польщі, а далі — передадуть Україні.

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що посольству відомо про близько 80 громадян України, щодо яких видано остаточні накази про депортацію через порушення законодавства США.

WP пише, що на правах анонімності радник президента України Володимира Зеленського заявив: «США можуть депортувати стільки українців, скільки захочуть».

Політика Трампа щодо мігрантів

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що хоче депортувати «мільйони» мігрантів, а віцепрезидент Джей Ді Венс казав, що можна почати з одного мільйона.

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни, тобто з Мексикою, для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.