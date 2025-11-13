Обіцяли до $18 тисяч. У Кенії кажуть, що 200 їхніх громадян воювали проти України на боці РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Кенії заявили, що понад 200 їхніх громадян воювали за Росію проти України. Їм обіцяли до $18 тисяч для покриття витрат на візи, поїздки та проживання.

Про це заявив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді, передає BBC.

За словами Мудаваді, серед найманців є колишні співробітники сил безпеки Кенії. Деякі з врятованих громадян розповіли, що їх змушували збирати дрони та працювати з хімікатами без належної підготовки й захисного спорядження.

Посольство Кенії в Москві також зафіксувало кілька поранених найманців.

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 6 листопада попросив його допомогти звільнити полонених громадян Кенії, яких завербувала Росія для війни.

А 7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на боці Росії воюють майже 1 436 громадян із 36 африканських країн.

Найманці Росії з інших країн

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області.

У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.