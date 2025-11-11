Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець Кузнєцов припинив голодування

Новини

Getty Images / «Бабель»

49-річний громадянин України Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до диверсії на «Північних потоках» у 2022 році, припинив голодування, розпочате 31 жовтня.

Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише Ansa.

Під час голодування українець втратив майже девʼять кілограмів. Він вирішив зупинитися після того, як італійська влада надала гарантії щодо дотримання його прав, зокрема права на належне харчування.

Адвокат Кузнєцова подякував пенітенціарній адміністрації за конструктивний підхід, але наголосив, що «увага до ситуації має залишатися високою, адже повага до прав усіх увʼязнених є постійним обовʼязком правової держави».

Сам Кузнєцов подякував усім, хто підтримував його під час голодування, «за солідарність і людяність у ці важкі дні».

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.