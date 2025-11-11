Bihus: Дружина одного з фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі» купувала нерухомість та автівки на сотні тисяч доларів

Новини

Дружина колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, який фігурує у розслідуванні НАБУ про корупційні схеми в енергетиці, купувала нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році його звільнили з посади через низку корупційних скандалів.

Згодом йому вдалось відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйона гривень за нібито вимушені прогули.

Потім Басова призначили виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», а його родина, як кажуть журналісти, суттєво збагатилася.

Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця Наталія Басова стала власницею квартири на 70 м² в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines. Ціна квартири — щонайменше $140 тисяч.

Крім того, за останні два роки у власності Басової з’явилися Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на неї у жовтні цього року.

Орієнтовна вартість покупок Наталії Басової за останні роки становить приблизно $360 тисяч.

Як зазначає Bihus.Info, це не перший скандал за участі Басова. Так, у 2016 році управління Басова в Генпрокуратурі розслідувало справу про незаконний видобуток піску компанією «Дніпровські піски».

За три роки увесь капітал компанії перейшов у власність Наталії Басової. У той же період в неї з’явилась квартира в елітному «Французькому кварталі» площею 127 м² та гараж у цьому ж житловому комплексі.

Походження грошей не зрозуміле, адже жінка не мала достатніх доходів для таких покупок. Ба більше, перед купівлею квартири подружжя Басових офіційно розлучилося, але пізніше жінка знову зʼявилася в декларації Басова як людина, з якою він спільно проживає.

Що передувало

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Організатор схеми залучив до неї ексзаступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували близько $100 млн.