ЗСУ: Росіяни активніше намагаються проникнути в Покровськ, у місті — 300 військових РФ

Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ Донецької області на легкій техніці через південні околиці.

Про це пише 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові РФ використовують для проникнення несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для української повітряної розвідки та атак на відкритій місцевості.

За даними корпусу, наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.

Тим часом Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. З початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 отримали поранення.

Що відбувається в Покровську

Покровськ — пріоритетна ціль російської армії. Багато місяців поспіль саме на цьому напрямку відбувається найбільша кількість боїв. За словами президента Володимира Зеленського, на цьому напрямку зосередили 170 тисяч військових РФ.

26 жовтня у Генштабі заявили, що до Покровська змогли просочитись близько 200 військових Росії.

У місті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Сили оборони зривали спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

29 жовтня у ЗСУ повідомляли, що РФ залучила близько 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації. А 30 жовтня очільник Кремля Володимир Путін заявив про начебто оточення українських військ у Покровську. Україна заяви РФ про оточення відкидає.

31 жовтня та 1 листопада низка українських та іноземних медіа писали, що у Покровську спецпідрозділи та авіація ГУР проводять десантну операцію, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи.