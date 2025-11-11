Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець Кузнєцов написав листа з вʼязниці в Італії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українець Сергій Кузнєцов, затриманий за підозрою у справі про підриви газопроводів «Північний потік» у 2022 році, написав листа з італійської вʼязниці, де розповів про погане ставлення до себе.

Лист показав адвокат українця виданню BBC.

Кузнєцов з 31 жовтня голодує у вʼязниці суворого режиму в Італії, вимагаючи поваги до своїх основних прав. Там він очікує на остаточне рішення щодо екстрадиції до Німеччини.

У листі українець заявляє, що в Італії до нього ставляться як до «злочинця номер один» та утримують у вʼязниці разом із підозрюваними членами так званої «Ісламської держави» (ІДІЛ).

У своєму першому публічному коментарі після затримання українець пише від руки, що «італійці цинічно ігнорують мої харчові звички протягом останніх двох місяців», маючи на увазі його вегетаріанську дієту.

«Вони думають, що ці обмеження можуть вплинути на моє становище та змусити мене визнати свою провину. Але ці зусилля марні», — пише Кузнєцов.

Його адвокат Нікола Канестріні розповів, що Кузнєцов уже схуд на девʼять кілограмів. І хоча затриманий відмовляється від твердої їжі, він «почувається добре і має ясний розум».

Сам же Кузнєцов зазначає, що він розуміє, що уряд України наразі «має важливіші справи, якими потрібно зайнятися задля закінчення війни».

Свого листа українець закінчив так: «Я дуже люблю Україну і щасливий, що маю честь бути офіцером її Збройних сил».

Останнє апеляційне слухання в Італії у справі про екстрадицію відбудеться протягом наступних кількох тижнів.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.