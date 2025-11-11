Сенат США проголосував за припинення найдовшого шатдауну в історії країни

Новини

Сенат США остаточно схвалив компроміс, який має покласти край найтривалішому припиненню роботи уряду в історії країни.

Про це повідомляє Reuters.

Головний фінансовий документ США підтримали 60 голосами майже всі республіканці та вісім демократів. 40 сенаторів проголосували проти.

Голосування стало можливим після домовленості групи демократів з лідерами Республіканської партії Сенату та Білим домом. Демократи в обмін пообіцяли продовжити субсидії на медичну допомогу американцям.

Попередні 14 разів Сенат провалював голосування, яке могло б завершити урядовий шатдаун, що триває понад місяць. Для успішного погодження законопроєкту потрібні щонайменше 60 голосів.

Законопроєкт відновлює роботу урядових установ, фінансування яких було зупинене 1 жовтня, і тимчасово блокує план президента Дональда Трампа щодо скорочення державного апарату до 30 січня 2026 року.

Проєкт закону передали для затвердження Палатою представників. Далі його має підписати президент США — тоді закінчиться урядовий шатдаун, який триває вже 42-й день.

Очікується, що розгляд документа відбудеться в середу, 12 листопада.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 42-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав Адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступляться від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

На тлі цього міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що може змусити авіакомпанії скоротити до 20% рейсів, якщо урядовий шатдаун не завершиться.

А Axios писало, що внаслідок зупинки роботи уряду в США відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.