Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляції Коломойського і Боголюбова. Вони мають сплатити понад $3 млрд

Getty Images / «Бабель»

Високий суд Англії постановив, що колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобовʼязані виплатити банку понад $3 мільярди відшкодування збитків та судових витрат. У липні цього року суд визнав їх винними у шахрайстві та привласненні коштів ПриватБанку.

Про це йдеться у пресрелізі ПриватБанку.

Суд визначив , що Коломойський і Боголюбов мають сплатити ПриватБанку $1 761 957 792. Також вони мають сплатити $1 190 083 824 відсотків та покрити $99 575 371 витрат ПриватБанку.

Коломойський і Боголюбов прохали суд дозволити подати апеляцію на ухвалене рішення та зупинити його виконання до розгляду апеляції. Однак суд відхилив обидва клопотання.

Колишні власники мають сплатити зазначені суми до 24 листопада 2025 року. У разі несплати до цієї дати на неї нараховуватимуться відсотки. Якщо гроші не сплатять добровільно, ПриватБанк розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників. Активи Коломойського і Боголюбова перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд зобовʼязав Коломойського і Боголюбова повністю відшкодувати судові витрати ПриватБанку. Причиною стало те, що Коломойський і Боголюбов намагалися ввести суд в оману.

Націоналізація ПриватБанку і суд

У 2016 році Нацбанк під керівництвом Валерії Гонтаревої почав реформувати банківський ринок і, серед іншого, проаналізував капітали банків за методологією, яку він розробив із МВФ. Нацбанк знайшов «чорну діру» в капіталі ПриватБанку: вона виникла через те, що 97 відсотків кредитів ПриватБанк видав «повʼязаним особам», більшу частину яких представляли компанії без майна і потоків готівки. Валерія Гонтарева довго переконувала акціонерів «покласти» в банк реальні активи, акціонери вели з нею позиційну боротьбу.

У грудні 2016 року НБУ визнав ПриватБанк банкрутом і запропонував Кабміну його націоналізувати. У той же день РНБО на чолі з Петром Порошенком запропонувала уряду докапіталізувати банк з бюджету, а Фонду гарантування вкладів (ФГВ) і НБУ простежити за стабільністю фінансової системи. Порошенко ввів рішення РНБО в дію президентським указом. Після цього Кабмін ухвалив рішення націоналізувати ПриватБанк.

Націоналізацією займався ФГВ, він призначив тимчасове правління ПриватБанку. Після цього він провів bail-in: примусово конвертував гроші на рахунках «повʼязаних осіб» в частки банківського капіталу.

За українськими законами «повʼязані особи» декларують свій звʼязок самі — або цей звʼязок встановлює НБУ. В цьому випадку звʼязок встановлювало Управління моніторингу повʼязаних з банками осіб, яке Валерія Гонтарева створила в червні 2015 року. За пʼять днів до націоналізації спеціальна комісія НБУ видала постанову № 105, де перерахувала 1 092 такі «повʼязані особи».

ФГВ провів bail-in і після цього продав Міністерству фінансів сто відсотків капіталу ПриватБанку за одну гривню. Після цього Мінфін докапіталізував ПриватБанк на $5,8 млрд.

Далі вже державний ПриватБанк подав на своїх колишніх акціонерів — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — в суд за шахрайство і зажадав компенсувати $1,9 млрд збитків з відсотками.

У липні Високий суд Лондону виніс рішення на користь ПриватБанку і його акціонера — уряду України.