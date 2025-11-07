«Лукойл» припиняє роботу в Молдові через санкції США — уряд хоче її купити

Новини

Молдова готується викупити активи російської компанії «Лукойл», яка володіє мережею АЗС і приватним паливним складом — єдиним на території кишинівського аеропорту.

Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту у фейсбуку.

Жунгієту заявив, що компанія «Лукойл» з 21 листопада 2025 року не зможе постачати бензин, дизель і авіапальне через американські санкції, запроваджені в жовтні. Вашингтон заблокував рахунки та активи компанії й відмовив у дозволі продати бізнес швейцарській Gunvor.

За його словами, Рада з розгляду інвестицій (CEIISS) відхилила пропозицію «Лукойлу» продати інфраструктуру аеропорту іншій компанії — через ризики для національної безпеки.

Натомість уряд запропонував викупити склад і ресурси компанії, щоб забезпечити стабільні постачання. Кінцевий термін ухвалення рішення — 17 листопада.

Міністр також зазначив, що Молдова приєднується до американських санкцій, але водночас просить Вашингтон тимчасово дозволити роботу компанії, щоб уникнути збоїв у постачанні.

Крім того, країна веде переговори з Румунією та Болгарією про альтернативні поставки пального.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також дочірніх компаній 23 жовтня. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Вже у листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.

Автор: Анастасія Зайкова